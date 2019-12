Alertă meteo imediată pentru județele Timiș și Arad Meteorologii au emis, astazi, mai multe avertizari cod galben de ceata, valabile in noua judete. Vizibilitatea este scazuta si se semnaleaza polei. Astfel, pana la ora 10.00, este cod galben de ceata in Arad și Timis. De asemenea, pana la ora 8.00, este cod galben de ceata in Alba, Mures,Harghita, Sibiu, Bacau, Neamt și Cluj. […] Articolul Alerta meteo imediata pentru județele Timiș și Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

