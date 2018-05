Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accidentr rutier s-a petrecut in aceasta dimineata in comuna valceana Mihaesti, la km 179+500 de pe DN 67, Ramnicu Valcea – Horezu, dupa ce o duba a intrat in coliziune frontala cu un taxi. Doua persoane si-au pierdut ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, Catalin Popescu, accidentul a avut loc intre localitatile Ramnicu Valcea si Horezu, la ora 5 si 53 de minute. Primele date de la locul accidentului arata ca un autoturism si o duba s-au ciocnit violent, iar in urma…

- Hidroelectrica investeste 4,41 mil. lei in modernizarea a cinci statii de transformare din judetul Valcea, proiectul urmand sa fie finantat din surse proprii, potrivit bugetul companiei. Lucrarile vor fi efectuate in doua etape si prevad proiectarea si pregatirea executiei serviciilor de…

- Primarul orașului Berbești, Chelcea Vintila este proprietar pe terenul de sub Casa de Cultura, o cladire lasata in paragina și care se afla chiar in centrul orașului. Pentru ca mai sunt doar doi ani din mandat s-a gandi ca e bine sa vanda terenul prin Consiliul Local, sa fie sigur ca nu ramane in paguba.…

- Tragedie in familia locotenent-colonelului Viorel Cristea din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Valcea. Acesta a ales sa-si incheie socotelile cu viata, spanzurandu-se intr-o padure din localitatea Galicea. Locotenentul-colonelul Viorel Cristea, in varsta de 42 de ani, se afla in concediu…

- Roxana de la Exatlon are susținatori in toata țara, dar cei mai mulți sunt la Ramnicu Valcea. Acolo locuiește și muncește „razboinica”. Tanara este antrenoare de Kangoo Jumps. Colegele și elevele Roxanei ii duc dorul și au vrut sa-i arata cat de mult o susțin. Imbracate in tricouri albastre, cu sigla…

- Polițiștii Poliției orașului Balcești și Secției 10 Poliției Rurala Maciuca au depistat 3 persoane banuite de savarșirea unei talharii, comisa in noaptea de 28 februarie/1 martie a.c., in comuna Fartațești. In dimineața zilei de 1 martie a.c., polițiștii au depistat, imediat dupa savarșirea faptei,…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…