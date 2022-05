Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in unele zone din țara, in aceasta a doua zi a saptamanii. Meteorologii au emis, marți, 10 mai, o atenționare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru mai multe județe din țara. Sunt anunțat averse torențiale, cu fulgere și intensificari…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben care vizeaza ploi torențiale, grindina și vijelii in vestul țarii. Alerta meteo afecteaza 12 de judete și este valabila in urmatoarele ore. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor depași 20 - 30 l/mp. Conform…

- Vremea se anunța instabila, in orele urmatoare, in mai multe zone din țara. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis o atenționare COD GALBEN, zeci de județe din țara aflandu-se sub „umbrela” acestei alerte meteo. Mai exact, e vorba despre o atenționare COD GALBEN, valabila…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat cod galben de furtuni pe teritoriul Romaniei. Care sunt zonele vizate chiar de azi? Fenomenele extreme urmeaza sa iși faca simțita prezența de la mijlocul saptamanii curente?…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va schimba radical in aceasta perioada. In aprope toata țara va fi cod galben de ploi, vijelii, dar și vreme friguroasa. Iata care este intervalul de vreme rea!

- Chiar daca temperaturile se anunța a fi placute, in aceasta prima zi a saptamanii, nu vor lipsi din peisaj, in unele zone ale țarii, manifestarile de instabilitate atmosferica. Și anume averse, cu intensificari ale vantului, dar și descarcari electrice. In dimineața celei de-a doua zi a Sarbatorilor…

- Specialiștii anunța ploi, dar și intensificari ale vantului, in mai multe zone din țara, motiv pentru care au emis, joi, 31 martie, o informare meteo și o atenționare COD GALBEN. Iar, de sambata incepand, vremea se va raci – atrag atenția meteorologii. Veștile de la Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii vin cu informații de ultim moment despre vreme. Sunt anunțate intensificari ale vantului, dar și precipitații specifice iernii, vizata fiind zona inalta a Carpaților Merdionali. E vorba despre o atenționare COD GALBEN, pe care au emis-o miercuri specialiștii de la Administratia Nationala…