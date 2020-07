ALERTĂ METEO emisă de ANM: Cod portocaliu de ploi în nord-estul țării și cod galben în centru și sud-est E alerta meteo de ultima ora pentru mai multe zone din Romania, unde sunt așteptate precipitații abundente. Meteorologii anunța, luni dimineața, avertizari cod portocaliu pentru mai multe județe din nord-estul țarii și cod galben in sud, est și zona Dobrogei. Avertizarile sunt valabile pana la ora 21.00, conform Mediafax. Potrivit ANM, codul portocaliu intra in vigoare la ora 12.00 și este valabil in vestul și sudul Moldovei, nordul Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, precum și in estul și sud-estul Transilvaniei. Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUA: Aproape 100.000… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

