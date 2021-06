ALERTĂ meteo emisă de ANM - 22 de județe intră sub cod GALBEN de ploi Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața, o atenționare cod galben de ploi valabila pana la ora 21, pentru 22 de județe din țara. In toata țara vor fi manifestari de instabilitate atmosferica. Codul galben de ploi intra in vigoare la ora 11.00 și este valabil pana la ora 21.00 in județele Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Bacau, Covasna, Vrancea, Buzau, Brașov, Prahova, Dambovița, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Sibiu, Valcea, Olt, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Caraș-Severin. conform Mediafax. Citește și: meteo-prognoza-speciala-pentru-bucuresti_1832009.html">Avertizare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

