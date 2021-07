ALERTĂ METEO – Din nou cod porocaliu de vijelii în Maramureș Maramureșul o ține de cateva zile numai cu vreme rea. Din fericire, chiar daca a plouat destul de tare in județ, nu au fost anunțate probleme deosebite. La acest moment, județul nostru se afla sub incidența unui nou cod portocaliu de vreme rea care este valabil pana diseara la ora 23.00, dupa care vom trece intr-un cod galben. In orele care urmeaza ne putem aștepta la instabilitate atmosferica accentuata, ploi abundente. In Transilvania, Maramureș, Dobrogea, local in Moldova, Muntenia și in jumatatea de nord a Crișanei, vor fi, susțin meteorologii, averse torențiale, descarcari electrice și pe… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

