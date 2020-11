Cea mai mare parte a tarii este vizata de o informare meteo de ploi, ninsori si vant puternic incepand de vineri dupa-amiaza pana sambata seara, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 - 21 noiembrie, ora 17:00, aria precipitatiilor va cuprinde cea mai mare parte a tarii, incepand cu regiunile nord-vestice, iar cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15 - 20 litri/mp.

In toate zonele de munte, treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, posibil mai consistent in Carpatii Meridionali.…