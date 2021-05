Alertă meteo de vreme rea în toată țara. Vor fi vijelii și grindină până vineri seară Meteorologii au emis, joi, o alerta de vreme rea pentru toata țara, care va fi in vigoare pana vineri seara. Alerta ANM a intrat in vigoare joi, la ora 10.00 și va fi in vigoare pana vineri, ora 21.00. In acest interval, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat, grindina. Aceste fenomene se vor semnala, joi indeosebi in sudul, vestul, nord-vestul și local in centrul teritoriului. Vineri, ele vor afecta cu precadere jumatatea… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

