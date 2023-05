Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dupa-amiaza o atenționare meteo cod galben de fenomene meteo deosebite. Se vor semnala : descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste) 25-30 l/mp, intensificari ale vantului. Alerta este valabila in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod portocaliu de averse si grindina, valabila in zone din patru judete, respectiv un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce vizeaza alte zece judete, pe parcursul zilei de marti.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in 4 județe. In București se anunța vreme frumoasa și calda.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in 16 județe. Alerta de vreme severa este valabila de astazi, de la ora 12.00, pana la noapte, și vizeaza zone din Banat, Crișana, in vestul Transilvaniei, Oltenia, in sud-estul Munteniei…

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 27-05-2023 ora 16 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 27-05-2023 ora 16:30 pana la : 27-05-2023

- Pe parcursul zilei de luni, pana la ora 21:00, sunt prognozate descarcari electrice, averse torențiale, intensificari ale vantului, vijelii și grindina in unele zone ale județului Cluj. Un cod galben a fost emis de Administrația Naționala de Meteorologie.Zonele vizate de Codul galben de vijelii, grindina…

- Cod Galben de vreme rea in județul Alba: ploi, grindina și vant. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Galben de vreme rea, valabil in data de 8 mai, de la ora 14:05 și pana la ora 15:00. Județul Alba, zonele vizate: Jidvei, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Cenade; Se vor…

- Meteorologii avertizeaza ca marți dupa amiaza in mai multe zone din județul Cluj ar putea fi averse, descarcari electrice și grindina. Specialiștii au instituit cod galben de vreme rea.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi „descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse…