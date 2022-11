Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de un sfarșit de toamna blanda, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru data din calendar. De asemenea, ANM estimeaza…

- Toamna iși intra in drepturi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare nowcasting cod galben de vant puternic. Potrivit ANM, pana la ora 11:30, in zona joasa a județului Arad se vor semnala intensificari locale ale vantului, care la rafala vor atinge și depași 55-60 km/h.Prognoza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 26 septembrie- 9 octombrie. In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel, temperaturile maxime medii se vor incadra intre 20 si 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi in zilele de 30 septembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 26 septembrie – 9 octombrie, in fiecare regiune: BANAT In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel temperaturile maxime medii se vor incadra…

- Vremea se va menține calda pana la finalul lunii septembrie, urmand ca de la inceputul saptamanii viitoare temperaturile sa scada in toata țara, iar in cele mai multe zone temperaturile nu vor depași 20 de grade Celsius, a transmis azi Administrația Naționala de Meteorologie.In Banat, in prima saptamana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi scazute in perioada urmatoare si ploi la nivelul intregii tari. Prognoza meteo pentru saptamana 12.09.2022 – 19.09.2022 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 29 august – 26 septembrie. Specialiștii anunța ploi in urmatoarele patru saptamani, insa valorile termice se vor pastra mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada pana la jumatatea lunii septembrie. Prognoza…

- VREMEA pana in 19 septembrie: temperaturi ridicate și perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va fi in continuare mai calda de cat de obicei. Pentru urmatoarele patru saptamani, meteorologii anunța valori termice ridicate, dar și perioade cu ploi și furtuni. Administrația…