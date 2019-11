Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile timișene vizate sunt Deta, Gataia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvaz, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec și Giera. Meteorologii anunța intensificari temporare ale vantului care vor atinge local 55-75 de kilometri la ora. La inalțimi de peste…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o alerta meteo de ultima ora. A fost publicata o avertizare meteorologica cod portocaliu, pentru astazi, valabila pana la ora 12:00. Vantul puternic va bate cu viteze ce vor atinge la rafala 120 -140 km/h. Avertizarea este valabila pentru județul Caras-Severin,…

- Judoca Veronica-Elena OLTEAN, legitimata la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a cucerit madalia de aur la Timișoara – Moșnița Noua, cu echipa de judo U-13-15 Feminin „JUDO PHOENIX TEAM –ROMANIA, in GP-LIGA Judo „European Champion Club Cup” for Children (U13-15 mixt Team just girls) 2019/2020…

- Potrivit rezultatelor oficiale, 50,85% dintre timișenii cu drept de vot au ieșit la urne. Klaus Iohannis a adunat 43,8% din voturile exprimate de alegatorii din Timiș. Dan Barna a adunat 21% de voturi, iar Viorica Dancila 13,9%. Klaus Iohannis a obținut un rezultat zdrobitor in Timiș, plasandu-se…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a spus ca atunci cand centura va fi realizata (varianta Sud) se va putea vorbi și despre fluidizarea traficului in Timișoara. „De aproximativ zece, poate chiar 12 ani, s-a tot discutat de acest proiect. Foarte mulți oameni politici, din administrație,…

- Protestatarii sunt in zona Palatului Administrativ. Aceștia scandeaza in cor ”Mincinoasa, mincinoasa”. Viorica Dancila, premierul demis al Romaniei, va avea o intalnire cu autoritațile și va susține o conferința de presa in aceasta dimineața la Consiliul Județean Timiș. Este de așteptat,…

- Sute de parinți ai copiilor din Sacalaz au semnat petiții prin care cer ca directorul școlii din Sacalaz, Lucian Fota, sa ramana in funcție și sa nu fie demis. Unii dintre aceștia au venit duminica, la caminul cultural din localitate de langa Timișoara pentru a-l susține pe directorul care…

- Polițiștii Biroului Rutier Timișoara au depistat doi barbați, de 39 și 62 de ani, in timp ce conduceau autoturismele personale sub influența bauturilor alcoolice, in acest weekend. Ambele abateri s-au petrecut in apropiere de Timișoara, in Sanmihaiu Roman, respectiv Giroc, prima fiind constatata sambata.…