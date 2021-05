Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dupa-amiaza, o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice,…

- Meteorologii anunta ca, incepand de miercuri dupa-amiaza si pana vineri seara, vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Fenomenele se vor manifesta initial in sud-vestul si vestul tarii, apoi si in celelalte regiuni. In judetele Bihor, Timis,…

- Vremea. Avertizare METEO Cod galben, emisa de ANM in 5 judete din tara Vantul va sufla tare, cu viteze la rafala 60…65 km/h, izolat 70 km/h. Alerta vizeaza zona joasa a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara. Codul galben este valabil miercuri de la ora 21.30 pana la ora 1.00.

- Avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, valabila pentru Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Bihor. Meteorologii anunța vant puternic, care la rafala va depași 60 de kilometri la ora.

- Aproximativ 15 producatori locali din județul Olt au aflat in urma cu aproximativ o luna ca, primarul Lugojului nu mai vrea sa-i primeasca in piața din oraș, informeaza Lugojeanul.ro. Administrația piețelor din Lugoj i-a anunțat ca nu le-au fost reinnoite contractele pentru mesele unde vand produse…

- Hidrologii au instituit, marți, cod galben, in mai multe bazine hidrografice in care, pe fondul precipitațiilor abundente, este de așteptat sa se produca inundații. Avertizarea vizeaza și o parte a județului Prahova. "In intervalul 16.03.2021 ora 12:00 – 18.03.2021 ora 16:00 pe raurile din bazinele…

- Pana astazi, 19.894 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Noroc bun! Ultimul strigat de disperare al unui muribund/OPINIE In intervalul 21.02.2021 (10:00) – 22.02.2021 (10:00) au fost raportate 47 de decese (31 barbați și 16 femei), ale unor…

Bucureștiul a raportat marți 376 de noi cazuri de coronavirus, fiind urmat de județele Timiș - 249, Cluj - 175 și Maramureș - 152, potrivit datelor furnizate de Grupul de Ccomunicare Strategica...