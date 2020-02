Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora mai este in vigoare o atenționare cod galben de viscol și ninsori in 14 județe, fiind vizata zona de munte. Totodata, o informare meteo anunța vant puternic pana sambata noaptea. Doua atenționari nowcasting cod portocaliu și galben anunța ninsoare viscolita in 4 județe.Citește…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol. Avertizarea vizeaza 27 de județe... The post Cod galben de ploi, ninsori și viscol in 27 de județe, inclusiv in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Ceața se reintoarce in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod galben de ceața densa pentru județele Arad, Bihor și Timiș. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca ceața va determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri. Codul galben este valabil intre orele 16.50 – 20.00.…

- Meteorologii au lansat pentru astazi o noua atenționare meteorologica, cod galben, valabila pana la ora 22,00 In intervalul menționat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 – 65 km/h, iar pe arii restranse, indeosebi…

- Ceața care a pus stapanire de ieri pe intreg vestul țarii va continua și astazi sa le de-a batai de cap șoferilor, și nu numai. Meteorologii au extins codul galben de ceața cel puțin pana la miezul zilei, atat in Timiș, cat și in Arad, Hunedoara și Bihor. Conform ANM, ceața va determina reducerea vizbilitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa in sapte judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta de vreme severa imediata. Este cod galben in sapte judete, inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dimineața, o alerta meteo de ultima ora. A fost publicata o avertizare meteorologica cod portocaliu, pentru astazi, valabila pana la ora 12:00. Vantul puternic va bate cu viteze ce vor atinge la rafala 120 -140 km/h. Avertizarea este valabila pentru județul Caras-Severin,…

- Meteorologii au emis marti o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului pentru zona montana, valabila pana joi dimineata, si o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ in sud-vestul tarii pentru perioada 13 - 14 noiembrie, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor,…