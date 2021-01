Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi peste cele normale in doua saptamani din patru. Vor cadea si precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii vor fi in exces. Saptamana 11 – 18 ianuarie Valorile termice vor…

- In urmatoarele zile, gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii ANM anunta temperaturi de minus 18 grade, dar si ninsori. Temperaturile incep sa creasca usor dupa data de 19 ianuarie. Ger cumplit in Transilvania In primele 3 zile ale intervalului se vor inregistra temperaturi maxime, in medie, de…

- Meteorologii anunta cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi peste cele normale in doua saptamani din patru. Vor cadea si precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii vor fi in exces. Saptamana 11 – 18 ianuarie Valorile termice vor fi mai coborate decat…

- Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile de Craciun și de Revelion par sa fie mai ridicate decat de obicei, noteaza Mediafax. In perioada 7 – 14 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in toate regiunile,…

- Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii,…

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- CHIȘINAU, 3 nov - Sputnik. Astazi se vor inregistrat valori termice de +7... +10 grade in nordul țarii, +8.. +11 grade in centrul republicii și +9..+12 grade la sud. In comparație cu ziua de ieri, temperaturile sunt mai joase cu 2 grade Celsius. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru urmatoarele…

- Meteorologii anunța ca, marți, 20 octombrie, vom avea parte de o vreme rece in aproape toate regiunile țarii. In București temperatura maxima va fi de 17 de grade.In țara, vremea va fi in continuare racoroasa, rece dimineata sinoaptea in majoritatea zonelor tarii. Cerul va fi mai mult senin, dar spresfarșitul…