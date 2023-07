Vești de ultima ora de la Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii prognozeaza episoade cu instabilitate atmosferica, motiv pentru care s-au emis avertizari meteo. Peste 30 de județe ale țarii se vor afla, timp de mai multe ore, sub incidența unor avertizari de vreme severa. Meteorologii au emis Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii […] The post Alerta meteo! Cod portocaliu și galben pentru mare parte din țara. ANM anunța vijelii, averse torențiale și grindina - HARTA first appeared on Ziarul National .