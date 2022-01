ALERTĂ METEO – Cod portocaliu pentru zona de munte din Maramureș Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de tip Cod portocaliu care va intra in vigoare in aceasta dupa amiaza și va fi valabila pana maine dimineața. Sunt vizate zona inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura și local in Carpații Occidentali și in nordul Carpaților Orientali, intensificari puternice ale vantului, viscol și vizibilitate foarte redusa. In zona inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura și local in Carpații Occidentali și in nordul Carpaților Orientali, vantul va sufla tare, cu rafale de peste 110…140 km/h. Va ninge viscolit, local mai abundent (15…25… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

