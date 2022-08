Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 08:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In Oltenia, in nordul și vestul Munteniei, in sud-vestul Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali vor fi perioade…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 27-07-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:2 Intervalul : conform textelor Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor Mesaj : MESAJ 2 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administrația Nationala de Meteorologie a actualizat, marți, avertizarile cod galben și portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii, dar și alerta de canicula și disconfort termic. In intervalul 5 iulie, ora 12:00 – 6 iulie, ora 20:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare – cod galben de ploi, in cateva județe din țara. In intervalul 14 iunie, ora 12 – 15 iunie, ora 06, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei și local in Carpații Meridionali și de Curbura, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben care vizeaza ploi torențiale, grindina și vijelii in mai bine de jumatate de țara, inclusiv in județul Vrancea. Alerta meteo intra in vigoare astazi, la ora 12.00, și expira la ora 22.00. Sursa : Administrația Naționala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si vijelii, valabile in aproape toata tara, pana luni dimineata. Astfel, in intervalul 28 mai, ora 12:00 – 30 mai, ora 10:00, va intra in vigoare un Cod portocaliu de instabilitate…

