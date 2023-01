Alertă meteo: cod PORTOCALIU de NINSORI VISCOLITE - HARTA cu cele mai afectate zone COD GALBEN Interval de valabilitate: 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn Dobrogea, Muntenia, Carpații Meridionali și local in Moldova, sud-estul Transilvaniei și in Carpații Orientali vor fi precipitații insemnate cantitativ și se vor acumula in general 25…40 l/mp. In sud-estul Transilvaniei va ninge, iar in zonele joase de relief din Muntenia și Moldova, la inceput vor fi precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

