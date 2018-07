Alertă meteo! Cod galben de vijelii, ploi violente și grindină! Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, doua atentionari meteo de vreme severa, valabile pentru mai multe judete din tara. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala furtuni, ploi torentiale si caderi de grindina. In intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 10:00, temporar, instabilitatea atmosferica va fi accentuata […] The post Alerta meteo! Cod galben de vijelii, ploi violente și grindina! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

