Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca doua sectoare ale unor drumuri naționale din județul Bihor sunt, sambata seara, acoperite de polei, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este polei pe DN 19 Sacueni – Valea lui Mihai – Carei și pe DN…

- Centrul Infotrafic anunța ca, sambata dupa-amiaza, s-a format o coloana de mașini de un kilometru pe autostrada Sibiu-Deva, la ieșirea spre DN 68A, in județul Hunedoara, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este aglomerație pe autostrada…

- Traficul rutier este ingreunat, duminica, pe sosele din 17 judete, din cauza viscolului si stratului de zapada depus pe carosabil, vizibilitatea fiind redusa din cauza conditiilor meteorologice, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice și lapovița pana joi. De asemenea, metereologii anunta cod galben de viscol și zapada pentru zona montana din 17 județe.Incepand de luni, ora 10:30 pana joi la ora 20:00,…

- Nu a venit inca iarna, insa soferii trebuie sa fie pregatiti sa circule in siguranta pe soselele acoperite de polei sau zapada. Codul Rutier ii obliga pe conducatorii auto sa aiba cauciucuri de iarna cand circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, indiferent de perioada calendaristica.…

- Politia Romana anunta ca "a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii". Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, soferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei.…

- Alerta pentru șoferi! Iarna a venit pe nepregatite in mai multe zone din tara, iar legea este clara atunci cand vine vorba de cauciucuri de iarna! Ce risca șoferii care nu respecta prevederile Codului Rutier si nu isi monteaza pe masina cauciucuri de iarna in timp util. Nu este de gluma cu poliția.…