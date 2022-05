ALERTA METEO: COD GALBEN de ploi torențiale in Alba astazi, pana dupa ora 16:00. Localitațile vizate ALERTA METEO: COD GALBEN de ploi torențiale in Alba astazi, pana dupa ora 16:00. Localitațile vizate Potrivit meteorologilor ANM, județul Alba se afla in prezent sub o avertizare Cod Portocaliu de furtuna, valabila pana la ora 16:15. Sunt vizate localitațile Blaj, Teiuș, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Noua, Sancel, Santimbru, Ciugud, Bucerdea Granoasa, Berghin, Craciunelu […]