Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in cursul zile de astazi, joi, intre orele 12:00 – 21:00. Aceasta a fost emisa pentru 17 județe din Romania. Avertizare Cod galben de vreme rea In Maramureș, Crișana, Banat și local in Transilvania, vor fi perioade…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben pentru 16 județe din țara. Fenomenele vizate sunt de descarcari electrice, averse torențiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Noua avertizare a meteorologilor este valabila pana pe 3 iunie, la orele 21:00.

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic și vreme rea in mai multe județe din Romania, in urmatoarele ore. Ce zone sunt vizate, aflați in urmatoarele randuri. Avertismentul meteorologilor Potrivit specialiștilor, mai multe județe din țara se afla sub avertizarea de cod galben de vant puternic,…

- Pentru a doua parte a zilei de sambata sunt anunțate, in unele zone din țara, perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis, in dimineața acestei zile, o atenționare ce va intra in vigoare dupa-amiaza. Și va fi valabila…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica. Prima avertizare este valabila in intervalul 17 mai, ora 14:00 - 18 mai, ora 06:00, iar a doua in intervalul: 18 mai, ora 06:00 – 18 mai, ora 21:00.

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in unele zone din țara, in aceasta a doua zi a saptamanii. Meteorologii au emis, marți, 10 mai, o atenționare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru mai multe județe din țara. Sunt anunțat averse torențiale, cu fulgere și intensificari…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de cantitați de apa insemnate și intensificari ale vantului, alerta valabila pana pe 2 aprilie 2022. Totodata, meteorologii au anunțat ca incepand cu 2 aprilie vom avea parte de o scadere a temperaturilor.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului in Dobrogea, mare parte din Muntenia și mica parte din Moldova. Avertizarea intra in vigoare incepand cu dimineața zilei de 22 martie 2022.