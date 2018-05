Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o atenționare nowcasting cod galben de furtuna in mai multe localitați din Alba. Potrivit ANM, in intervalul orar 14:25 – 16:00, se vor semnala averse de ploaie care vor cumula local 25-30 l/mp, descarcari electrice, asociate cu grindina de dimensiuni…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, SAMBATA, o atenționare nowcasting cod galben de furtuna valabila in județul Alba in intervalul orar 13:20-15:00. Potrivit ANM, se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și medii, asociate cu averse de ploaie ce vor cumula…

- AdministraAia NaAionalAƒ de Meteorologie (ANM) extins, marAi seara, codul galben de ploi cu descAƒrcAƒri electrice AYi grindinAƒ la mai multe judeAe, printre zonele vizate fiind AYi Capitala.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabile pe raza a opt judete din zona Moldovei, respectiv in localitati din...

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare nowcasting cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe judete din tara. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse de ploaie și intensificari de scurta durata ale vantului.

- Alerta meteo de ultima emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru patru judete. Potrivit ANM, codul galben de furtuna este valabil...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...