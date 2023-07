Alertă meteo: Cod de inundații în 28 de județe din România Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit Cod galben de inundatii pe rauri din 11 bazine hidrografice situate in 28 de județe, pana marți.Potrivit hidrologilor, in intervalul luni, ora 11.00 – marți, ora 9.00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Somes, Crisul Alb, Mures, Olt, Arges, Ialomita, Siret, Prut, raurile din Dobrogea, cu posibile depasiri ale cotelor de atenție. Viituri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

