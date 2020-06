Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo dupa alerta meteo, in Romania. Este cod roșu de ploi și vijelii in mai multe localitați din județele Vaslui și Bacau, potrivit anunțului de joi al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Citește și: Fosta iubita a lui Costin Marculescu RUPE TACEREA: Actorul consuma alcool…

- UPDATE Este cod roșu de ploi și vijelii in mai multe localitați din județele Vaslui și Bacau, potrivit anunțului de joi al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, in...

- O atenționare de Cod galben de furtuni a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila pana miercuri dimineata, in aproape toata tara. Meteorologii au anunțat ca va fi vreme rea pana vineri.

- Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, vineri, mai multe avertizari cod galben de ploi, descarcari electrice, grindina si vant, valabile in mai multe judete din tara.

- O atenționare de ploi, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și caderi de grindina a fost emisa, luni dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru urmatoarele zile.

- Un nou val de aer rece va lovi Romania in urmatoarele zile. Ploi și vijelii in toata țara. Romania va fi lovita de un val de aer rece, ceea ce inseamna ca in zilele urmatoare sunt așteptate furtuni și vijelii peste tot in țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de luni,…

- Vremea se schimba in Romania, in urmatoarele zile, cand se vor inregistra temperaturi de pana la 30 de grade Celsius. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, susține ca ar trebui sa ne obișnuim cu aceste schimbari, intrucat anul 2020 va fi cel mai calduros din ultimii 141.

- Inceputul acestei saptamani aduce doua anotimpuri in Romania. In vest, nord și centru avem iarna, iar in rest avem primavara autentica. Norii se inmulțesc peste zi in regiunile intracarpatice, iar seara cuprind toata țara. De marti, valul de aer polar cuprinde toata tara.