- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o alerta de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul ora 14:00 – ora 22:00 in Muntenia, sudul Moldovei si Dobrogea continentala.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-07-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 6 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 02-07-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 2 și 3 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura și disconfort termic ridicat; Mesaj : ACTUALIZARE ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN…

- Luna iulie a venit cu temperaturi ridicate. Administrația Naționala de Meteorologie au emis un cod galben de canicula și fenomene extreme in mai multe zone din țara noastra. Temperaturile maxime vor ajunge la peste 35 de grade. Ce județe sunt vizate. Specialiștii au anunțat cod galben de ceața și ploi.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 30-06-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 30 iunie și 1 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 – ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod galben de vreme instabila și ploi The post Alerta meteo. Cod galben de fenomene extreme: vijelii, ploi torențiale și grindina – informare de vreme severa appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Alerta meteo. Cod galben de fenomene…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben in intervalul 14 iunie, ora 12 – 15 iunie, ora 06. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei și local…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru jumatatea de vest a județului Suceava. Potrivit meteorologilor avertizarea este valabila astazi, 31 mai, intre orele 12:00 și 22:00. In intervalul menționat, in Oltenia, Muntenia, sudul…