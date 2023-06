Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor inregistra temperaturi extreme și fenomene de instabilitate atmosferica in diferite zone ale țarii. Șase județe vor fi sub Cod portocaliu de vijelii. O informarea meteo este in vigoare vineri și sambata, anunțand disconfortul termic ridicat vineri…

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor inregistra temperaturi extreme și fenomene de instabilitate atmosferica in diferite zone ale țarii. Șase județe vor fi sub Cod portocaliu de vijelii. O informarea meteo este in vigoare vineri și sambata, anunțand disconfortul termic ridicat vineri…

- Avertizari Cod Galben de furtuni in Alba și alte zone, canicula, disconfort termic. Cod Portocaliu de vijelii in șase județe Administrația Naționala de Meteorologie anunța furtuni și vijelii in partea de vest a țarii, inclusiv in Alba. Va fi in continuare canicula pana sambata. COD GALBEN: de vineri,…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de ploi care va intra in vigoare la ora 12 si doua avertizari cod galben si cod portocaliu de ploi valbile din aceasta seara pana maine la amiaza.

- Urgia nu se oprește in sud-vestul țarii. Rauri din doua județe se afla pe cod portocaliu de viituri pana joi la pranz, in timp ce pentru alte 5 a fost emis cod galben. Hidrologii avertizeaza ca pericolul unor inundații este mare.

- Vremea rea nu ii lasa pe romani. Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme rea in Romania. ANM anunța vreme cumplita in Romania, astfel ca a fost emis cod portocaliu de grindina si vijelii. Alerta meteo de la ANM! ANM a emis cod portocaliu de grindina si vijelii. Se anunța o vreme cumplita Administrația…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare cod galben de furtuna și ploi torențiale, pentru 14 județe din vestul țarii, valabila de la pranz pana la ora 23. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 14 judete, transmite ANM. 14 județe din vestul țarii, sub cod galben de…

- ANM a emis miercuri o avertizare de tip Cod galben valabila pana la ora 21.00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata in 13 județe. In Capitala, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data.Miercuri intre orele 12.00 - 23.00, in Banat, Crișana, Maramureș,…