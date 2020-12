Alertă meteo ANM. Se schimbă vremea în România: ce temperaturi vom avea Potrivit meteorologilor, temperaturile o iau razna in toata Romania. Este o vreme nemaivazuta pentru aceasta perioada. In țara noastra, ziua de miercuri aduce temperaturi ridicate, de pana la 10 grade celsius. In sudul și estul Romaniei avem atmosfera inchisa, dar in rest, se arata puțin și soarele. Se schimba vremea in Romania: ce temperaturi vom […] The post Alerta meteo ANM. Se schimba vremea in Romania: ce temperaturi vom avea appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

