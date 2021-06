Alertă meteo ANM: ploi torențiale până vineri, 11 iunie ANM avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torențiale in mai multe zone ale țarii. De asemenea, pentru ziua de azi, 9 iunie, este in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. ANM a emis o informare meteo valabila in intervalul 09 iunie, ora 12:00 – 11 iunie, ora 23:00. In aceasta perioada, instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Temporar se vor semnala ploi torențiale, vant puternic, vijelii și, izolat, grindina. Alerta meteo ANM „In intervalul menționat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce vor avea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

