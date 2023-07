Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta ANM de cod portocaliu! In aceste zile, in mai toata Europa vara inseamna vreme extrema. In contextul in care temperaturile ridicate și secetele planeaza din nou asupra continentului, Agenția Europeana de Mediu solicita țarilor sa fie mai bine pregatite pentru creșterea previzibila a dezastrelor…

- Vremea rea continua sa faca prapad in mai multe zone ale țarii. Duminica dupa-amiaza a fost emisa o noua alerta meteo ANM, langa București. Este cod portocaliu de vijelii și grindina. Alerta meteo ANM langa București Duminica dupa-amiaza a fost emisa o noua alerta meteo ANM, langa București. Este cod…

- In aceasta dimineața a fost emisa o alerta meteo ANM de ultim moment. Conform datelor este vorba de o avertizare de cod galben in Romania, iar zeci de județe sunt vizate. Avertizarea anunța instabilitate atmosferica accentuata și averse torențiale, in cel puțin trei județe din țara. O noua alerta meteo…

- O noua alerta meteo de cod portocaliu lovește din nou Romania. Imediat veți afla care sunt zonele afectate și cum trebuie sa procedați pentru a va feri de un eventual pericol. Este recomandat sa stați in case! Ploile lovesc din nou Romania Un nou cod portocaliu s-a anunțat in aceasta dimineața pentru…

- Alerta meteo de vreme rea in perioada care vine! Un ciclon violent se formeaza deasupra Romaniei, fiind anunțate ploi torențiale, vijelii, și grindina in mai multe zone din țara. Iata pana cand sunt valabile aceste atenționari emise de ANM și ce urmeaza mai apoi. Un ciclon violent se formeaza deasupra…

- El Nino a revenit. Conform specialiștilor, ar putea impinge lumea sa depașeasca un nou record de temperatura medie. Fenomenul meteorologic global se refera la momentul in care apele din Oceanul Pacific devin mult mai calde decat de obicei. Efectele sale se resimt și in Romania, iar ultima perioada a…

- Alerta meteo ANM pana marți, 13 iunie. A fost emis un COD PORTOCALIU de ploi pentru mai multe județe din țara. Cantitațile de apa vor depași, in unele teritorii, 60 de litri pe metrul patrat, in intervale scurte de timp. Afla in randurile de mai jos cu ce fenomene meteo ne vom confrunta in urmatoarele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis , sambata, 10 iunie, o avertizare de COD PORTOCALIU de viituri in mai multe județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat, la randul sau, doua alerte de fenomene specifice instabilitații atmosferice.…