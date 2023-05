O noua alerta meteo ANM in Romania. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabila in mai multe zone ale țarii. Se anunța ploi torențiale in urmatoarele ore. Care sunt județele vizate. Alerta meteo ANM in Romania Vremea rea continua sa faca ravagii pe teritoriul țarii noastre. […] The post Alerta meteo ANM in Romania! E cod portocaliu astazi, vine urgia! appeared first on Playtech Știri .