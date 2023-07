Alertă meteo ANM în România. Canicula poate deveni periculoasă în următoarele ore, zonele afectate Ziua de 17 iulie, cel puțin la nivel local, am putea s-o declaram cea mai fierbinte zi din ultimii ani, cu cel puțin 50 de grade la nivelul solului. Pentru ziua de azi avem o nou alerta meteo ANM, tot de canicula, avand și azi parte de val de caldura persistent, canicula și disconfort termic […] The post Alerta meteo ANM in Romania. Canicula poate deveni periculoasa in urmatoarele ore, zonele afectate appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

