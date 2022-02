Alertă meteo ANM. Cod galben de viscol pentru weekend, rafale de aproape 100 de kilometri pe oră Meteorologii au emis sambata seara un Cod galben de viscol valabil pentru seara de 5 februarie 2022, in zona de munte din județul Suceava. Cod galben de viscol Intre orele 19.45 – 23.00, la altitudini mai mari de 1.800 de metri din județul Suceava, specialiștii anunța vant puternic. Vantul va sufla cu putere și vor […] The post Alerta meteo ANM. Cod galben de viscol pentru weekend, rafale de aproape 100 de kilometri pe ora appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

