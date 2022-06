Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 09 iunie, o noua atentionare meteo cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe judete. Interval de valabilitate este cuprins intre 9 iunie, ora 12.00 9 iunie, ora 21.00.Fenomene vizate sunt instabilitate atmosferica temporar accentuata.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila joi intre orele 12.00-21.00, fiind vizate total sau partial 17 judete, informeaza Mediafax. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…

- Meteorologii au emis sambata, 4 iunie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina in nordul, centrul și vestul țarii, valabila de la ora 12.00, pana duminica, ora 3.00.„In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-05-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de furtuni. In 4 mai, in intervalul orar 12.00-21.00, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben miercuri, 4 mai, intre orele 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul…

- Potrivit ANM, in intervalul 4 mai, ora 12 - 4 mai, ora 21, se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata.In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- ANM anunța pentru intervalul 9 aprilie, ora 13 – 12 aprilie, ora 9, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, in intreaga țara. In intervalul menționat, temporar vantul va avea intensificari in toata țara, cu viteze in general de 45…55…