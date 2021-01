Alertă meteo ANM: Cod galben de ninsori ANM a emis un cod galben de ninsori valabil in mai multe județe ale țarii. De asemenea, meteorologii au transmis și o informare meteo cu privire la zonele in care va ninge moderat in urmatoarea perioada. ANM atenționeaza ca in intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 04:00, vor cadea ninsori abundente in opt județe din țara. Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben pentru Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbura, local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum și in sudul și sud-estul Transilvaniei. In aceste regiuni vor predomina ninsorile insemnate cantitativ.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

