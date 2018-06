Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben pentru furtuna, vizand Capitale si trei judete - Ialomita, Ilfov si Calarasi.Avertizarea cod galben este in vigoare pana la ora 16:30. Conform meteorologilor, in Capitala se vor semnala averse care vor cumula 10-15 l/mp, intensificari…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina în vestul, centrul, nordul și nord-estul țarii, începând de duminica ora 14.00 pâna luni, la ora 23.00. De duminica ora 14.00 pâna luni, la ora 23.00, se vor înregistra perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteo de furtuni pentru sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte, care intra in vigoare duminica, la ora 23.00, cand expira codul galben de furtuni, si este valabila pana luni seara, la ora 21.00. Meteorologii…

- Meteorologii avertizeaza ca, de dumina noapte pana luni seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari…

Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare de tip nowcasting privind averse, descarcari electrice, vant si grindina, pentru zona de vest a țarii...

ALERTA METEO. Vremea se schimba radical. ANM anunta ploi torentiale, grindina si vijelii Meteorologii anunta vreme calda si frumoasa pentru zilele de joi si vineri in aproape toata tara, urmand insa ca, in weekend, sa se inregistreze ploi, vant puternic si grindina, mai ales la munte, in vestul si in centrul tarii.

