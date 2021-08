ALERTĂ METEO: 27 de județe, sub cod GALBEN de ploi abundente O atentionare Cod galben de ploi abundente va afecta total sau partial, incepand de sambata dupa-amiaza, 27 de judete, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In intervalul 28 august, ora 15:00 - 29 august, ora 23:00, vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina in Oltenia, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei, Maramures, Transilvania, la munte si local in Moldova, scrie Agerpres. Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de apa vor depasi, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, 25 - 55 litri/mp,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

