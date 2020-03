Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat miercuri ca interzice intrarea lucratorilor sezonieri straini pe teritoriul ei, una dintre masurile de combatere a extinderii pandemiei cu noul coronavirus, in pofida opozitiei sectorului agricol aflat in criza de forta de munca inaintea unor recolte importante, potrivit AFP.''Lucratorii…

- Atenție sporita in localitatea buzoiana Calvini, acolo unde sunt așteptate sa revina in țara mai multe persoane aflate in state din vestul Europei. In ultimele zile, aproape doua sute de persoane de etnie roma s-au intors la Calvini din state considerate „zone galbene” de coronavirus. Localnicii sunt…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a confirmat pentru Q Magazine existența unui caz de infectare cu coronavirus la Tarom.Este vorba despre un copilot ATR care se pare ca a fost infectat dupa ce a fost intr-o vacanța de 3 zile la schi, in Germania. Copilotul a aflat ca este infectat…

- S.C. General Construct S.R.L. angajeaza dulgheri si fierari betonisti in vederea executarii lucrarilor de constructii contractate in Germania. Relatii suplimentare la sediul firmei din Mun. Suceava, Calea Unirii, nr. 102- Biroul Resurse Umane sau la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O fetita de aproximativ doi ani a fost transportata, miercuri, la Sectia de Boli Infectioase din Targu Mures, cu suspiciune de infectare cu coronavirus, ea avand simptome in acest sens. Copila a revenit impreuna cu mama sa din Germania, in urma cu doua zile, si nu erau in izolare la domiciliu potrivit…

- Operatorii navelor de croaziera au decis sa interzica prezenta la bord a pasagerilor sau membrilor de echipaj care au calatorit in China in ultimele 14 zile, pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat luni Asociatia Internationala a Liniilor de Croaziere (CLIA), transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Studentii care doresc sa munceasca in Germania pe perioada vacantei de vara a acestui an isi pot inregistra aplicatiile pentru acest program in cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca...

- 2019 a trecut fara sa fi lasat in urma realizari semnificative. A fost un an al disputelor nu doar pentru ca au fost doua randuri de alegeri, ci pentru ca Romania nu si-a propus sa realizeze lucruri deosebite. Pentru a ne da seama daca a fost un an bun sau un an rau luam diferite repere. Daca luam drept…