- Autoritatile sanitare britanice au emis o alerta si au transmis medicilor ca unii dintre copiii bolnavi din tara, inclusiv o parte dintre cei diagnosticati cu Covid-19, au prezentat „un tablou clinic neobisnuit”, ce cuprinde simptome inflamatorii posibil legate de Covid-19.

- Este stare de alrta in spitalele din Marea Britanie. Medicii trag un semnal de alarma: tot mai muți copii ajung in camerele de garda, cu un sindrom rar, ce ar putea fi asociat noului coronavirus!

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie au anuntat luni ca au detectat o noua boala inflamatorie care afecteaza copii de toate varstele si care ar putea avea legatura cu COVID-19, relateaza EFE. Intr-un comunicat adresat medicilor, Sistemul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie subliniaza "cresterea…

- Maria Lizcano Gomez este asistenta medicala la Spitalul Royal Brompton din Londra, Marea Britanie. De cand a izbucnit pandemia de coronavirus, lucreaza zi pe secția de Terapie Intensiva, ingrijindu-i pe pacienții infectați cu COVID-19. Pentru ea, o tura dureaza 13 ore. Lucreaza zile, nopți,…

- O asistenta de terapie intensiva susține ca șefii SIstemului Național de Sanatate din Marea Britanie (NHS) i-au spus sa-și pregateasca testamentul inainte de a trata pacienții cu coronavirus.Amber Cowan, in varsta de 28 de ani, lucreaza la un spital din Glasgow și susține ca managerii ei i-au spus sa-și…

- CNAS a publicat , luni, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile au ca scop asigurarea…

- Mesaj din Spitalul Matei Balș Buna dimineata, prieteni, La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au…

- Unul dintre cei 29 de romani care au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus și-a dezvaluit trairile, intr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.Barbatul dezvaluie ca venise din Londra, zona care, in acel moment, nu era cu risc de infectare și ca, dupa ce a facut temperatura a facut…