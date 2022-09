Stiri pe aceeasi tema

- Șeful sectiei clinice pediatrie Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitala a declarat pentru News.ro ca medicii din spital se confrunta in aceasta perioada cu multe cazuri neobisnuite pentru luna septembrie.

- Fenomen neobișnuit printre copii! Doctorul Ana Maria Davițoiu din cadrul Spitalul de copii Victor Gomoiu din București a dezvaluit faptul ca sunt identificate tot mai multe cazuri neobișnuite de afecțiuni respiratorii, intalnite de obicei in timpul iernii. Zeci de copii sunt internați cu simptome de…

- Dr. Ana Maria Davitoiu, medic primar pediatrie la Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitala, seful sectiei clinice pediatrie 1 – sectie in care se trateaza patologia respiratorie, a edeclarat pentru News.ro ca medicii din spital se confrunta in aceasta perioada cu multe cazuri neobisnuite pentru…

- Autoritațile au emis duminica, 4 septembrie, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Potrivit raportului, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 981 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 844 mai puține fața de ziua anterioara.…

- O clinica privata din Capitala este acuzata de procurori ca ar fi adus ilegal in Romania mai multe tesuturi umane pentru transplant. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, este vorba despre sute de cornee.

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- Noi cazuri de SARS-COV-2 in Romania Foto: Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a înregistrat marti aproape 11.700 de noi infectari cu SARS-COV-2, dublu fata de ziua precedenta si cu aproximativ 600 mai putine decât în urma cu o saptamâna.…

- Toate persoanele vor fi oblligate, de vineri, sa poarte masca in spațiile inchise din Cipru, a anunțat ministrul sanatații Michalis Hadjipantela, citat de Reuters. Masura a fost implementata dupa ce experții in sanatate au avertizat privind creșterea numarului de cazuri din cauza neluarii precauțiilor…