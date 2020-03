Alerta medicala in Franta: Avertisment al unui oficial din sanatate de acolo Folosirea de ibuprofen (la noi marcile comerciale cele mai populare sunt Nurofen sau Advil) si cortizon NU este recomandata la cei care au Coronavirus. Mai ales la tineri, poate duce la complicatii grave ale bolii. Singurul tratament recomandat contra febrei in boala Covid19 e paracetamolul. Atentie la dozaj, trebuie facut de medic! SURSA The post Alerta medicala in Franta: Avertisment al unui oficial din sanatate de acolo appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

