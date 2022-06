Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut luni cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat Lapid la o intalnire a parlamentarilor din partidul […] The post Alerta maxima:Turcia ar putea fi atacata de Iran.Ministru de externe le-a cerut cetațenilor israelieni sa paraseasca de urgența Istanbulul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .