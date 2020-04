ALERTA MAXIMA! Un cutremur puternic a avut loc în urmă cu puțin timp în România. Vezi unde s-a simțit cel mai tare ALERTA MAXIMA! Un cutremur puternic a avut loc in urma cu puțin timp in Romania. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 01:04:18, in zona seismica Vrancea, Galati, la o adancime de 23 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 66km NV de Galati, 79km NV de Braila, 87km SE de Bacau, 142km S de Iasi, 147km E de Brasov, 154km NE de Ploiesti, 163km SV de Chisinau, 194km NE de Bucuresti, 197km SV de Tiraspol,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

