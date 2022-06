Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut luni cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…

- Ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, le-a cerut luni cetatenilor israelieni care se afla in Turcia sa paraseasca ”cat mai curand posibil” aceasta tara, de teama unor atacuri din Iran, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA, preluata de Agerpres. „Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea”,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anunțat, miercuri, dupa prima sa vizita in China de la invazia din Ucraina, ca rușii vor avea un parteneriat cu chinezii, in cadrul unei ordini mondiale “mai echitabila”. „Traim o etapa foarte serioasa in istoria relațiilor internaționale”, a declarat șeful…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Guvernul de la Berlin anticipeaza o deteriorare considerabila a livrarilor de gaze cauzata de razboiul din Ucraina. Ministrul federal al economiei Robert Habeck a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea fazei de alerta timpurie a planului de urgența privind gazele.…

- Delegațiile rusa și ucraineana au sosit, marți, la Istanbul, pentru primele discuții fața in fața dupa mai bine de doua saptamani. Cel mai ambițios obiectiv al Ucrainei la discuțiile din Turcia este un acord de incetare a focului, a spus ministrul de Externe al Ucrainei. In legatura cu presupusa otravire…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat ca negocierile de pace cu Ucraina nu sunt usoare, dar a precizat ca sunt sperante privind un compromis, relateaza Reuters. Lavrov, care a acordat, miercuri, un interviu pentru RBC, a precizat ca este analizat „serios” statutul de neutralitate al Ucrainei.…