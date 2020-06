Stiri pe aceeasi tema

- Sase organizatori ai unei reuniuni de campanie a presedintelui Donald Trump sambata in Oklahoma au fost testati pozitivi pentru COVID -19, a anuntat echipa sa cu cateva ore inainte de deschiderea acestui prim mare miting organizat intr-o sala inchisa, in plina pandemie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Sase…

