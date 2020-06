Alertă maximă! Miliarde de euro au dispărut subit din conturi! Pensiile private în pericol Contribuțiile la Pilonul 2 de pensii sunt in pericol, dupa ce acțiunile companiei Wirecard, procesator de plati german, la care erau actionari si 2 milioane de romani prin intermediul fondului de pensii NN (conform celor mai recente date, din decembrie 2019), s-a prabusit cu 65% la Bursa din Frankfurt. Declinul vine dupa ce 1,9 miliarde de euro sub forma de cash au disparut subit din conturile companiei. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

