- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat, vineri, in jurul orei 15,00, un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled-Valea…

- Forte din mai multe judete intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei. Pentru operațiune au fost solicitate și doua elicoptere. Zona stancoasa și abrupta in care s-a produs incendiul este la o altitudine de 1.

- Mai multe persoane, intre care cinci copii, au fost evacuate aseara in urma unui incendiu produs intr-un bloc cu patru etaje din centrul municipiului Suceava, a informat purtatorul de cuvant al ISU, Alin Galeata. Incendiul a izbucnit intr-un apartament de la primul etaj, cu degajare mare de fum pe casa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Sectia Macin a fost solicitata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un grajd in localitatea Greci.Potrivit ISU Delta nu sunt victime omenesti sau animale. S a intervenit la…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si, din primele informatii, se pare ca ard mai multe cabluri, fara a exista pericul de extindere.Potrivit…

- Ministerul Sanatatii a transmis o serie de masuri care trebuie luate la nivelul spitalelor, scolilor sau al farmaciilor, pentru a preveni eventuale imbolnaviri cu gripa. Intervențiaa ministerului vine dupa ce alte cinci persoane au murit in urma gripei, printre care și o femeie de 57 din Satu Mare.…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineata la o locuinta din Medgidia, iar flacarile s-au extins rapid. In total, zece locuinte au fost mistuite de foc. Totodata, o persoana a suferit un atac de panica, primind ingrijiri medicale la fata locului. Incendiul a izbucnit in jurul orei 6.30, in…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, intr-o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare - Pravat, pompierii intervenind pentru stingerea flacarilor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata locului au intervenit doua autospeciale…