Alertă maximă în Ucraina. Ordin de mobilizare în regiunea Doneţk! Liderul separatiştilor a semnat decretul Donețk intra in razboi. In urma cu scurt timp, liderul separatiștilor de acolo a anunțat mobilizarea generala a celor gata sa lupte, la o zi dupa ce a ordonat femeilor și copiilor sa se evacueze din cauza amenințarii unui conflict militar. „Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am […] The post Alerta maxima in Ucraina. Ordin de mobilizare in regiunea Donetk! Liderul separatistilor a semnat decretul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Liderul "republicii" separatiste proruse de la Donetk, aflata in razboi cu Ucraina, a proclamat, sambata, "mobilizarea generala", relateaza AFP. "Fac apel la colegii mei rezervisti sa se prezinte la birourile militare de recrutare. Astazi am semnat decretul general de mobilizare", a anuntat Denis Pusilin…

- Liderul republicii autoproclamate Donetk, Denis Pusilin, a anuntat sambata mobilizarea generala a tuturor rezervistilor printr-un mesaj video dat publicitatii, transmite AFP, potrivit News.ro.

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…

- In ciuda tensiunilor din estul Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski calatorește miercuri in orașul Mariupol, situat in regiunea Donețk din estul Ucrainei.Orașul Mariupol este situat in regiunea Donețk din estul Ucrainei.

- Maramureșul este județ vecin cu Ucraina, prin urmare daca se declanșseaza razboiul in vecini in județ ne-am putea trezi cu refugiați. Autoritațile noastre sunt oricum in alerta in acest moment. Mai mult, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o informare, sambata, 12 februarie 2022, potrivit careia, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina. MAE precizeaza ca, asa cum a informat public anterior,…

- O invazie a rusilor in Ucraina ar putea avea loc in acest weekend sau la inceputul saptamanii viitoare. Este mesajul transmis, vineri, de Statele Unite, chiar in timp ce presedintele Biden discuta cu liderii unor tari membre NATO, intre care si Romania. Joe Biden are programata sambata o discutie telefonica…

- Miliția din autoproclamata Republica Populara Lugansk continua sa inregistreze desfașurarea echipamentelor militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei in zone rezidențiale, a declarat Ivan Filiponenko, reprezentant al departamentului militar al Republicii Populare Lugansk. „Continuam sa primim…