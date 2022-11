Stiri pe aceeasi tema

- O bomba datand din Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita in orasul Bad Honnef din vestul Germaniei, conducand la evacuarea a sute de locuinte aflate in apropiere, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mii de oameni au protestat din nou luni in mai multe landuri din estul Germaniei impotriva politicii energetice a guvernului, a inflatiei si a consecintelor razboiului din Ucraina, relateaza marti dpa. Circa 7000 de manifestanti au iesit in strada in peste 15 orase din Mecklenburg-Pomerania de vest…

- Aproximativ 20.000 de oameni au fost obligati sa-si paraseasca temporar locuintele dintr-un cartier din Frankfurt, dupa descoperirea unei bombe de 500 kg datand din al Doilea Razboi Mondial, au declarat pompierii citati de lefigaro.fr, potrivit News.ro. Bomba americana a fost descoperita luni dimineata…

- O bomba din Al Doilea Razboi Mondial, descoperita ieri pe un șantier din Dresda, landul german Saxonia, a fost dezamorsata joi, 6 octombrie, relateaza publicația Merkur . Zona a fost izolata pe scara larga, 3.300 de oameni fiind evacuați. „Dupa mai bine de doua ore de munca, expertul a decis sa scoata…

- Ministrul de Externe al Poloniei a semnat o nota diplomatica adresata Germaniei privind despagubiri pentru pierderile suferite in Al Doilea Razboi Mondial, a anunțat luni șeful diplomației de la Varșovia, oficializand astfel cererea Poloniei de a primi compensații, cu puțin timp inaintea vizitei unui…

- 268 de localnici din avalul Lacului de acumulare Piscicola Taul Mare au fost evacuati preventiv, dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, primarul comunei Rosia Montana a sunat la 112 si a semnalat o avarie la golirea de fund a barajului lacului.

- Germania a intrat intr-o faza de „declin net, generalizat și de durata” al economiei sale, pe fondul creșterii facturilor la energie pentru intreprinderi, a anunțat banca centrala germana in buletinul sau lunar publicat luni. „Semnele de recesiune se inmulțesc” pentru economia germana și se datoreaza…

- "Livrarea de arme letale regimului ucrainean - care sunt folosite nu doar impotriva soldatilor rusi, ci si impotriva populatiei civile din Donbas - este o \"linie rosie\" pe care guvernul german... nu ar fi trebuit sa o depaseasca", a declarat, Serghei Neceaev, intr-un interviu pentru cotidianul rus…