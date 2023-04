Stiri pe aceeasi tema

- Deși altercații au loc in mod constant, Jandarmeria transmiste ca totul se afla sub control.„Jandarmeria Capitalei și celelalte instituții iau masuri pentru deplasarea in condiții de siguranța a suporterior. Activitatea este in dinamica. Vom reveni cu precizari punctuale referitoare la evenimente. Masurile…

- Imagini de o violența extrema au fost surprinse de reporterii GSP in apropierea stadionului din Ghencea, cu mai puțin de trei ore inaintea derby-ului dintre CSA Steaua și Dinamo, meciul cu risc maxim din liga secunda. In drumul lor catre Ghencea, susținatorii „cainilor” s-au intersectat cu doi steliști…

- „Jandarmeria Capitalei și celelalte instituții iau masuri pentru deplasarea in condiții de siguranța a suporterior. Activitatea este in dinamica. Vom reveni cu precizari punctuale referitoare la evenimente. Masurile pe care le luam sunt pentru prevenirea orcaror situații. Sunt forțe suficiente pentru…

- Cu aproximativ 7 ore inainte de meciul CSA Steaua - Dinamo din Liga 2, doua grupuri de suporteri au „intrat in conflict”, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei. In aceasta seara, de la ora 19:00, CSA Steaua va primi vizita lui Dinamo pentru un meci din etapa 4 a play-off-ului ligii secunde. ...

- Mijlocașul Neluț Roșu (29 de ani) a prefațat duelul CSA Steaua – Dinamo și a vorbit despre atmosfera din randul „cainilor”. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport Fotbalistul spune ca se așteapta…

- CSA Steaua și Dinamo se vor duela marți, 18 aprilie, pe Ghencea, in etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Iar fanii „cainilor” sunt gata sa faca show. CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Evoluțiile excelente…

- Fanii lui Dinamo au primit 5.000 de bilete, fiecare in valoare de 15 lei, pentru derby-ul cu CSA Steaua, din etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2. Acestea au fost puse in vanzare online ieri CSA Steaua - Dinamo se joaca marți, 18 aprilie, de la 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- Fanii lui Dinamo se pregatesc pentru derby-ul cu CSA Steaua, care va avea loc luni, 17 aprilie, de la ora 18:00. Intr-un mesaj publicat pe contul de Facebook, Peluza Catalin Hildan a anunțat ca fanii lui Dinamo au inceput mobilizarea pentru partida cu rivala din play-off-ul Ligii 2. Dinamo, 5.000 de…